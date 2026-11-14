برنامه‌های «دکتر سلام» و «رویش» در شبکه آموزش سیما، روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه به ترتیب به موضوع جراحی سرطان‌های گوارش و عملکرد صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» شنبه ۲۳ آبان‌ ساعت ۱۳ با موضوع «جراحی در سرطان‌های گوارش» و با اجرای دکتر کیانا فرهی روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، دکتر آیدین یعقوبی نوتاش، متخصص جراحی، فلوشیپ جراحی کولورکتال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، جراحی سرطان‌های دستگاه گوارش را بررسی می‌کند.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده ، هر روز ساعت ۱۳ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

همچنین برنامه «رویش» شنبه ۲۳ آبان‌ماه حوالی ساعت ۱۹ با موضوع «صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری» پخش می شود. در این برنامه دکتر ثریا قاسمی ، مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، و مهندس آزاده احمدی، زن قهرمان جهان در حوزه نظام‌های کشاورزی، غذا و توسعه روستایی، درباره این صندوق‌ها گفت‌و‌گو می‌کنند.

برنامه «رویش» با اجرای زهرا حاجی‌علی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی، روز‌های زوج از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.