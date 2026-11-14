به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع منجر به تیراندازی بین چهار نفر از سرنشینان یک دستگاه خودرو تیبا و ۲ نفر از سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در محدوده خیابان انقلاب خرم‌آباد، تیم‌های عملیاتی پلیس با اقتدار در محل حاضر شده و موقعیت را کنترل کردند.

سرهنگ هادی کیانمهر افزود: در این درگیری،چند نفر از عاملان منازعه مجروح شده و به مراکز درمانی انتقال شدند که با وجود تلاش‌های کادر درمان، یک نفر به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد بیان کرد: یکی از عوامل درگیر که پس از حادثه متواری شده بود،با هماهنگی قضایی به همراه یک قبضه سلاح جنگی در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ کیانمهر با اشاره به اینکه بر اساس تحقیقات پلیس، علت و انگیزه این حادثه اختلافات قبلی عنوان شده است افزود: افراد بازداشت شده دارای سوابق کیفری بوده و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و تحت رسیدگی است.

وی با هشدار به هنجارشکنان گفت: افرادی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را خدشه‌دار دار کنند ،بدانند پلیس و دستگاه قضایی با قاطعیت و برابر قانون با آنان برخورد خواهد کرد