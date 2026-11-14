به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اهالی روستای همایون زنجان در طرح «یک روستا، یک کاروان، یک جریان مهربانی» از خدمات رایگان درمانی و دارویی، برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان،آموزش و توانمندسازی، مشاوره و خدمات روانشناختی و عمرانی هلال احمر بهره‌مند می‌شوند.

طرح یک روستا، یک کاروان، یک جریان مهربانی بمناسبت هفتاد و نهمین سالروز تاسیس سازمان جوانان هلال احمر و با هدف ایجاد بستر مشارکت مؤثر دبیران کانون‌های دانشجویی در فعالیت‌های اجتماعی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و توسعه کار تیمی در میان جوانان و با محوریت دبیران کانون‌های دانشجویی و مدیریت کانون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت اعضای جوانان جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اجرا می شود.

رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور روز جمعه در افتتاحیه این طرح در روستای همایون زنجان، گفت: اعضای کانون‌های دانشجویی هلال احمر از دانش، تخصص، هوش و استعدادی که خداوند در اختیارشان گذاشته است، در این طرح برای خدمت به مردم بهره گرفتند.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین هاشم حسینی المدنی تأکید کرد: کسی که نفع بیشتری برای بندگان خدا داشته باشد، عزیز خدا می‌شود و مشمول عنایت ویژه الهی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان نیز در ادامه گفت: این طرح برای اولین بار در کشور به همت و تلاش کانون‌های دانشجویی در محورهای خدمات درمانی و دارویی، برنامه ‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان، آموزش و توانمندسازی، مشاوره و خدمات روانشناختی و عمرانی‌، اجرا می‌شود.

حکمت الله هاشمی بیان کرد: این طرح ارزشمند است و به صورت آزمایشی از استان زنجان آغاز شده است و امیدواریم برای سایر استان‌ها نیز ادامه پیدا کند چون جوانان با تلاش خود و با رسالتی که بر عهده دارند، این کار ارزشمند را در کانون‌های هلال‌احمر در دانشگاه‌ها انجام می‌دهند.

در آئین افتتاح این طرح از جوانان برتر و حافظان قرآن روستای همایون تجلیل شد.