پیکر مطهر شهدای گمنام مورد استقبال پرشور مردم ولایتمدار اردبیل قرار گرفت؛ حضوری معنوی که بار دیگر پیوند عمیق مردم این دیار با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت را به تصویر کشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حال‌وهوای اجتماع شبانه مردم اردبیل رنگ و بوی ایثار و شهادت به خود گرفت.

در 257 مین اجتماع شبانه، پیکر مطهر شهدای گمنام مورد استقبال پرشور مردم ولایتمدار اردبیل قرار گرفت؛ حضوری معنوی که بار دیگر پیوند عمیق مردم این دیار با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت را به تصویر کشید.