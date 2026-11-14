به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری اجتماع فاطمیون روستای ارغش گفت: این اجتماع بزرگ همزمان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و برای بیست و دومین سال متوالی، با حضور بیش از هشت هزار عزادار فاطمی برگزار شد.

حسین اصغر پرورش افزود: در این مراسم آیینی، عزاداران ۲۰ روستای شهرستان میان جلگه، نیشابور، و شهر‌های استان به همراه دسته زنجیر زنی و با یک علم وارد روستای ارغش شدند و مراسم با آیین علم خبر، آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا سلام الله علیها، از جمله برنامه‌های این مراسم بود، گفت: سپس شرکت کنندگان در میدان روستا گرد هم آمدند و به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

وی در ادامه بیان کرد: خدام حرم مطهر رضوی با در دست داشتن پرچم‌های حرمین امام رضا (ع)، امام حسین (ع)، امام علی (ع) و حرمین عسگریین زینت بخش مراسم اجتماع فاطمیون در این روستا بودند.

پرورش با بیان اینکه اقامه نمازجماعت و صرف نهار، خاتمه بخش این مراسم بود، ادامه داد: تمام هزینه‌های این مراسم توسط اهالی روستای ارغش و خیران تامین شده است.