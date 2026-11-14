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همزمان با شهادت دخت نبی اکرم سلام علیها، بزرگترین اجتماع عزاداران فاطمیِ در روستای اَرغِش شهرستان میان جلگه خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری اجتماع فاطمیون روستای ارغش گفت: این اجتماع بزرگ همزمان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و برای بیست و دومین سال متوالی، با حضور بیش از هشت هزار عزادار فاطمی برگزار شد.
حسین اصغر پرورش افزود: در این مراسم آیینی، عزاداران ۲۰ روستای شهرستان میان جلگه، نیشابور، و شهرهای استان به همراه دسته زنجیر زنی و با یک علم وارد روستای ارغش شدند و مراسم با آیین علم خبر، آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا سلام الله علیها، از جمله برنامههای این مراسم بود، گفت: سپس شرکت کنندگان در میدان روستا گرد هم آمدند و به عزاداری و سینه زنی پرداختند.
وی در ادامه بیان کرد: خدام حرم مطهر رضوی با در دست داشتن پرچمهای حرمین امام رضا (ع)، امام حسین (ع)، امام علی (ع) و حرمین عسگریین زینت بخش مراسم اجتماع فاطمیون در این روستا بودند.
پرورش با بیان اینکه اقامه نمازجماعت و صرف نهار، خاتمه بخش این مراسم بود، ادامه داد: تمام هزینههای این مراسم توسط اهالی روستای ارغش و خیران تامین شده است.