مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یازدهمین یادواره شهدای شهر مشکات در شهرستان کاشان، مکتب اهل‌بیت (ع) و آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) را از ریشه‌های معنوی دفاع مقدس و جبهه مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار خسرو عروج در این مراسم گفت: حماسه دفاع مقدس و جبهه مقاومت ریشه در مکتب اهل‌بیت (ع) دارد و رزمندگان اسلام با تکیه بر بصیرت، عقلانیت و معنویت در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

وی افزود: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی، در برابر معنویت و روحیه رزمندگان اسلام متحیر مانده‌اند و این پیوند معنوی با ائمه اطهار (ع) از عوامل قدرت ایستادگی رزمندگان بوده است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش شهدا در هدایت رزمندگان گفت: شهدا با آگاهی و حضور قلبی در میدان نبرد حاضر شدند و با تکیه بر آموزه‌های دینی و معنوی از کشور دفاع کردند.

شهر مشکات و حومه تاکنون ۷۵ شهید و ۶ شهید گمنام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.