به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمید گودرزی، مدیرکل بهزیستی استان فارس اظهار داشت: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندی، تمرکز اصلی ما بر ارتقای کیفیت زندگی، حفظ استقلال فردی و افزایش مشارکت اجتماعی این قشر است.

وی افزود که برخلاف الگو‌های سنتی، رویکرد جدید ما حرکت به سمت توسعه خدمات روزانه، تقویت پیوند بین‌نسلی و ارائه خدمات در محیط زندگی سالمندان است تا نیاز به مراکز شبانه‌روزی کاهش یابد.

گودرزی با اشاره به نقش اساسی «اقتصاد نقره‌ای» در توسعه جامعه، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجربیات بازنشستگان و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با توان آنها تأکید کرد.

وی همچنین از ۹ محور اصلی سیاست‌گذاری آینده سالمندی از جمله ساماندهی مراکز مراقبتی، توسعه دهکده‌های سالمندی و بازنگری در اسناد بالادستی یاد کرد.

مدیرکل بهزیستی فارس اعلام کرد که تمامی شهرستان‌های استان موظف هستند با همکاری شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی، طرح‌های «محله‌محور» از جمله راه‌اندازی «پاتوق سالمندی» را با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و زندگی فعال سالمندان اجرا کنند.