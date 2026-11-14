به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرازی سطح زیر کشت ذرت استان را ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان ۴ هزار هکتار به صورت دانه‌ای و هزار و ۵۰۰ هکتار نیز به صورت علوفه‌ای برداشت می‌شود.

افزود: محصول برداشتی علاوه بر نیاز استان به استان خوزستان نیز صادر می‌شود.

وی گفت: کار برداشت ذرت علوفه‌ای تا اوایل آذر ماه ادامه دارد و پس از آن برداشت ذرت دانه‌ای آغاز می‌شود.

ذرت علوفه ایی از غذا‌های اصلی دام‌های سنگین محسوب می‌شود.