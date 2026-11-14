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مدیر پایگاه ملی حسنلو نقده از بازدید ۲۰ هزار گردشگر داخلی از این تپه تاریخی در نیمه نخست امسال خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسن شیری با اشاره به ظرفیتهای متنوع تاریخی، طبیعی و اقتصادی روستای حسنلو گفت: تالاب بینالمللی حسنلو، تپه تاریخی حسنلو و محصولات کشاورزی و دامی از شاخصترین جاذبههای این منطقه به شمار میروند و این روستا یکی از مقاصد اصلی گردشگران آذربایجان غربی بوده که هر سال میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.
وی با اشاره به اقدامات گوناگونی برای آمادهسازی این روستای تاریخی جهت ثبت جهانی صورت گرفته است،افزود: مهمترین اقدامات اجرایی فاز نخست احیای بافت معماری روستا شامل جدارهسازی خانههای مسکونی، سنگفرش معابر و مسیرهای گردشگری، ساماندهی پارک ورودی روستا و همچنین مرمت و ساماندهی بقایای معماری تپه تاریخی حسنلو است.
شیری در ادامه به راهاندازی کارگاههای آموزشی صنایعدستی در این روستا اشاره کرد و آن را گامی در جهت توسعه ظرفیتهای گردشگری و پشتیبانی از فعالیتهای بومی دانست.
مدیر پایگاه ملی حسنلو از ایجاد سرویسهای بهداشتی در داخل پایگاه نیز خبر داد و افزود: توسعه امکانات خدماتی و رفاهی از موضوعاتی است که برای بهبود کیفیت حضور گردشگران در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.
شیری درباره برنامههای پیشرو تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبارات لازم، فازهای بعدی طرح آمادهسازی روستای حسنلو برای ورود به فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان اجرا خواهد شد.