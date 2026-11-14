به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسن شیری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی و اقتصادی روستای حسنلو گفت: تالاب بین‌المللی حسنلو، تپه تاریخی حسنلو و محصولات کشاورزی و دامی از شاخص‌ترین جاذبه‌های این منطقه به شمار می‌روند و این روستا یکی از مقاصد اصلی گردشگران آذربایجان غربی بوده که هر سال میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به اقدامات گوناگونی برای آماده‌سازی این روستای تاریخی جهت ثبت جهانی صورت گرفته است،افزود: مهم‌ترین اقدامات اجرایی فاز نخست احیای بافت معماری روستا شامل جداره‌سازی خانه‌های مسکونی، سنگ‌فرش معابر و مسیرهای گردشگری، ساماندهی پارک ورودی روستا و همچنین مرمت و ساماندهی بقایای معماری تپه تاریخی حسنلو است.

شیری در ادامه به راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی در این روستا اشاره کرد و آن را گامی در جهت توسعه ظرفیت‌های گردشگری و پشتیبانی از فعالیت‌های بومی دانست.

مدیر پایگاه ملی حسنلو از ایجاد سرویس‌های بهداشتی در داخل پایگاه نیز خبر داد و افزود: توسعه امکانات خدماتی و رفاهی از موضوعاتی است که برای بهبود کیفیت حضور گردشگران در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

شیری درباره برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبارات لازم، فازهای بعدی طرح آماده‌سازی روستای حسنلو برای ورود به فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان اجرا خواهد شد.