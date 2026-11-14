کارشناس هواشناسی از احتمال رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد از بعدازظهر دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه در برخی مناطق استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان تا صبح دوشنبه پایدار خواهد بود و با توجه به سکون جو، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد وجود دارد.

وی افزود: از بعدازظهر دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه، با عبور متناوب امواج تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بهروزی ادامه داد: در این مدت، در قلل و ارتفاعات استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

کارشناس هواشناسی در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: امروز و فردا، افزایش نسبی دما در سطح منطقه پیش‌بینی می‌شود.