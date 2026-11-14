حلیم نذری به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با مشارکت خیران و گروه‌های جهادی بین عزاداران فاطمی و نیازمندان کاشانی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول گروه جهادی در نجف گفت: بیش از ۲۵ هزار پرس حلیم با همکاری یک خیر کاشانی تهیه و توزیع شد.

حاج اصغر رجایی افزود: برای تهیه این نذری با ۱۵ میلیارد ریال هزینه ۱۶ رأس گوسفند ذبح و حدود ۲ تن گندم و نخود مصرف شد.

وی هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع)، گسترش روحیه نوع‌دوستی، خدمت به نیازمندان و مشارکت در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان کرد