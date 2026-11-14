شهروندان البرزی برای حل اختلافات می‌توانند از ظرفیت سازش در شوراهای حل اختلاف استفاده کنند؛ فرایندی که به گفته رئیس شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید بهشتی کرج، معمولاً حدود ۲۰ روز زمان می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، فرید صحرایی در گفتگو با برنامه امروز البرز صدا و سیمای استان با اشاره به موضوعات قابل طرح در شوراهای حل اختلاف گفت: اختلافات میان زوجین، مشکلات همسایگان درباره پارکینگ و مشاعات ساختمان، اختلافات قراردادی و مطالبات مالی میان اشخاص و شرکت‌های خصوصی از جمله موضوعاتی است که امکان ارجاع آنها برای سازش وجود دارد.

وی افزود: شهروندان می‌توانند مستقیماً به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند یا در صورت تشکیل پرونده در سایر مراجع قضایی، با درخواست طرفین، موضوع را برای سازش به این شوراها ارجاع دهند.

صحرایی با بیان اینکه میزان مبلغ اختلافات مدنی محدودیتی برای استفاده از ظرفیت سازش ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می‌توانند اختلافات مالی خود را با مبالغ مختلف مطرح کنند، اما اختلافاتی که یک طرف آن دستگاه دولتی یا نهاد عمومی باشد، در این چارچوب قرار نمی‌گیرد.

وی درباره اختلافات کیفری نیز گفت: جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، با رعایت شرایط قانونی قابلیت ارجاع برای سازش دارند، اما جنبه عمومی جرایم غیرقابل گذشت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست.

رئیس شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید بهشتی کرج با اشاره به زمان رسیدگی در استان البرز افزود: فرایند رسیدگی در شوراها معمولاً کمتر از ۱۰ روز تا حداکثر دو هفته طول می‌کشد و تعیین تکلیف پرونده نیز حدود ۲۰ روز زمان می‌برد.

صحرایی در ادامه با تأکید بر ضرورت ثبت مکتوب توافقات، گفت: بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی به دلیل توافق‌های شفاهی و مشخص نبودن تعهدات طرفین شکل می‌گیرد؛ از این رو حتی در معاملات و قراردادهای با مبالغ پایین نیز باید جزئیات توافق به‌صورت روشن نوشته شود.

وی افزود: در قراردادهای خدماتی مانند ساخت کابینت، مشخص کردن نوع مصالح، زمان تحویل و تعهدات سازنده می‌تواند از اختلافات بعدی جلوگیری کند؛ موضوعی که در معاملات ملکی و قراردادهای مالی با ارزش بالا اهمیت بیشتری دارد و استفاده از مشاوره حقوقی پیش از امضای قرارداد ضروری است.

صحرایی همچنین مشاوره پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی مشترک را در پیشگیری از اختلافات خانوادگی مؤثر دانست و گفت: بسیاری از مشکلات روزمره میان همسایگان، از جمله اختلاف بر سر محل پارک خودرو، نیز با گفت‌وگو و تعامل قابل حل است