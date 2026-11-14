به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ رقابت‌های بین‌المللی «جام آزاد سازمان همکاری شانگهای» شامگاه جمعه در مجموعه ورزشی «چکالوف آرنا» از ۲۳ آبان تا پنجم آذر با حضور ورزشکارانی از ۲۲ کشور عضو ناظر و شریک سازمان همکاری شانگهای در شهر و استان مسکو برگزار می‌شود، در این رقابت‌ها در ۱۱ رشته ورزشی حدود ۱۰۰ مجموعه مدال توزیع خواهد شد.

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ۶ رشته ورزشی از جمله شطرنج، سنگ‌نوردی، تنیس روی میز، شمشیربازی، سامبو و ژیمناستیک با حریفان خود رقابت می‌کنند.

هدف از برگزاری این مسابقات توسعه همکاری‌های ورزشی، تبادل تجربه و تقویت روابط میان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای است، و وزارت ورزش روسیه و فدراسیون‌های ورزشی این کشور مسئولیت سازمان‌دهی این رویداد را بر عهده دارند.