این شرکت که در زمینه حمل و نقل آنلاین (برخط) فعالیت میکند، از افشای اطلاعات شخصی هزاران رانندهٔ آمریکایی، از جمله اطلاعات گواهینامهٔ رانندگی آنها در پی یک رخنهٔ امنیتی خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این شرکت که در زمینه حمل و نقل آنلاین (برخط) فعالیت میکند، از افشای اطلاعات شخصی هزاران رانندهٔ آمریکایی، از جمله اطلاعات گواهینامهٔ رانندگی آنها در پی یک رخنهٔ امنیتی خبر داد.

بر اساس گزارش رویترز، مهاجمان با استفاده از اطلاعات ورود به سامانه یکی از پیمانکاران اوبر توانستهاند به داده‌های این شرکت دسترسی پیدا کنند.

اوبر یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه حمل و نقل آنلاین (برخط) است که در سال ۲۰۰۹ در شهر سانفرانسیسکو ایالات متحده آمریکا تاسیس شد. اوبر در حال حاضر در بیش از ۷۰ کشور و ۱۰ هزار شهر فعال است.