بازار مصالح ساختمانی امروز شنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، در بخش میلگرد، تیرآهن و سیمان با ثبات قیمت همراه بود و معاملات بدون نوسان دنبال شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در معاملات امروز بازار مصالح ساختمانی، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق‌یزد با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان معامله شدند.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با نرخ ۱۱۳ هزار و ۷۳۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با قیمت ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با نرخ ۱۱۶ هزار تومان عرضه شدند.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با قیمت ۱۱۲ هزار و ۹۱۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان در بازار به فروش رسیدند.

همچنین میلگرد ۸ آجدار A۳ نوردگرم سمنان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه شد.

قیمت تیرآهن در بازار

در نخستین روز هفته، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۵ هزار و ۵۴۵ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ تومان معامله شدند.

تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۶ هزار و ۶۳۶ تومان و تیرآهن ۱۶ یزد با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان در بازار عرضه شدند.

همچنین تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان و تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۰۴ هزار و ۵۴۵ تومان به فروش رسیدند.

ثبات قیمت سیمان در بازار

بازار سیمان نیز امروز (۲۳ آبان ۱۴۰۵)،در مسیر ثبات قیمت حرکت کرد.

سیمان پاکتی آبیک و داراب هر کدام با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان عرضه شدند.

همچنین سیمان پاکتی اصفهان و هرمزگان هر کدام ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان در بازار معامله شدند.