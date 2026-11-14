به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در این آیین با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر سوسنگرد از طرح‌های زیربنایی و اساسی این شهر به شمار می‌رود که در چارچوب وظایف ذاتی شرکت آب و فاضلاب خوزستان تعریف و اجرا می‌شود.

افشین حاتمی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال و با بهره‌گیری از منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران و اعتبارات ملی، در محدوده کوی ولایت، بخش‌هایی از کوی دانشگاه و مناطق پراکنده شهر سوسنگرد اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح، ۷ هزار و ۲۴۲ متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از لوله‌های PVC و پلی‌اتیلن در قطر‌های ۱۶۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر اجرا می‌شود. همچنین احداث ۱۸۵ منهول و ساخت ایستگاه پمپاژ شماره ۱۲ نیز در برنامه اجرایی این طرح قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با بیان اینکه اجرای این طرح زمینه بهره‌مندی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات شبکه جمع‌آوری فاضلاب را فراهم می‌کند، ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع و تلاش مجموعه‌های اجرایی، عملیات اجرایی طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد و مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای آن بهره‌مند شوند.