به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل هشتم برنامه «کودک شو» محصول سال ۱۴۰۵ شبکه نسیم، با اجرای الیکا عبدالرزاقی، شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ساعت ۲۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود و بازپخش آن دو روز بعد، ساعت ۰۰:۱۵ بامداد و ۱۵، روی آنتن می‌رود.

«کودک شو» یک مسابقه تلویزیونی خانوادگی است که در هر قسمت، دو خانواده در فضایی شاد و طنز با یکدیگر رقابت می‌کنند و توانایی و هماهنگی اعضای خانواده را در بخش‌های مختلف به چالش می‌کشند.

همچنین مجموعه مستند «چهار فصل زندگی» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی رخشانی‌صابر و تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی، شنبه‌ها ساعت ۲۲ با کیفیت 4K-HDR از شبکه فراتر پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۴ روی آنتن می‌رود.

این مجموعه که محصول سال ۱۴۰۵ سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، در هر قسمت جلوه‌هایی از طبیعت ایران را در فصل‌های مختلف به تصویر می‌کشد و شبکه فراتر با بهره‌گیری از فناوری 4K-HDR ، تماشای طبیعت و زیبایی‌های ایران را با کیفیت تصویری متفاوتی برای مخاطبان فراهم می‌کند.