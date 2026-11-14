مردم شهرستان‌های استان اصفهان با برپایی اجتماع‌های شبانه، حمایت خود را از نیرو‌های مسلح و دفاع ازانقلاب اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم شهرستان‌های مختلف استان شب گذشته هم با حضور در میادین و خیابان‌ها با برپایی تجمعات شبانه مقاومت وایستادگی دربرابردشمنان وطن را فریاد زدند و بر حمایت از نیرو‌های مسلح کشور تاکید کردند.

اهالی نصف جهان همچنان خستگی ناپذیر برای ایران میدان داری می‌کنند و با تمام وجودشان برای وطنی که از جان عزیزتر است استوار، حاضر و آماده هستند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات، با سردادن شعار‌های کوبنده، با ابراز انزجار از هرگونه تهدید و توطئه علیه امنیت ملی، بر آمادگی خود برای دفاع از دستاورد‌های انقلاب و پاسداری از مرز‌های اعتقادی و جغرافیایی ایران اسلامی تأکید کردند.