سفیر ایران در نشست شورای امنیت تاکید کرد: اگر آمریکا به راه حل دیپلماتیک متعهد است فورا به تجاوز و محاصره پایان دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ غلام‌حسین درزی» سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل گفت: اگر آمریکا مدعی راه حل دیپلماتیک است، تضمین‌های معتبر مبنی بر عدم تکرار ارائه و محاصره دریایی و تمامی اقدامات قهری یک‌جانبه و غیرقانونی دیگر را لغو کند، به حقوق حاکمیتی ایران احترام بگذارد، و تعهد واقعی خود به دیپلماسی را در عمل نشان دهد.

سفیر ایران با بیان اینکه ایران هرگز در‌های دیپلماسی را نبسته است، تصریح کرد: ایران طی دو سال گذشته، بار‌ها با حسن نیت وارد مذاکرات شده است. با این حال، ایالات متحده آمریکا در هر نوبت، تجاوز و تهدید را به جای دیپلماسی برگزیده است؛ رویکردی که همچنان ادامه دارد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین خطاب به شورای امنیت تاکید کرد: هرگونه تجدید جنگ تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، با پاسخی فوری و قاطع و بدون هیچگونه تردید مواجه خواهد شد؛ پاسخی که منشأ تجاوز را، در هر کجا که باشد، هدف قرار خواهد داد و ایران همانند گذشته، حق ذاتی خود برای دفاع مشروع را مطابق با حقوق بین الملل اعمال خواهد کرد.