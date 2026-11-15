یکی از آفات کلیدی محصول لوبیا در استان مرکزی، کنه تارتن دو لکه‌ای است که تاثیر سه آفت‌کش برای کنترل آن مقایسه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ لوبیا یکی از مهم‌ترین حبوبات و قدمتی حدود هشت هزار سال دارد که دارای ارزش غذایی زیاد و یکی از مهمترین منابع سرشار از پروتئین است.

لوبیا به دلیل قابلیت نگهداری آسان دارای اهمیت بسیار زیادی است. در ایران هر ساله بخش وسیعی از استان‌های فارس، لرستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، زنجان و آذربایجان شرقی زیر کشت این محصول می‌رود.

در استان مرکزی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، سطح زیر کشت این محصول ۸۱۱۹ هکتار و میانگین عملکرد آن ۲۳۷۹ کیلوگرم در هکتار بود.

یکی از آفات کلیدی این محصول که باعث کاهش عملکرد می‌شود، کنه تارتن دو لکه‌ای است.

با توجه به مصرف بی‌رویه آفت‌کش‌ها جهت کنترل کنه تارتن دولکه‌ای، سه آفت‌کشی که در این استان نسبت به سایرین کمتر استفاده شده‌، مورد بررسی قرار گرفت.

تاثیر چند کنه کش جهت کنترل کنه تارتن دولکه‌ای لوبیا