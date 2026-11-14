به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: در پی ریزش بخشی از شبکه فاضلاب در بلوار زاگرس واقع در کوی نبوت، عملیات اصلاح و مرمت آن در دستور کار قرار گرفت.

عبیداوی با اشاره به اینکه در این عملیات ۳۰ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۵۰۰ میلی‌متر در عمق حدود ۳ متر اجرا شد، ادامه داد: این اقدام با هدف رفع نقاط آسیب‌پذیر، افزایش پایداری شبکه فاضلاب و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی انجام شد.

شرکت آب و فاضلاب اهواز، تامین و توزیع آب شرب و جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون را بر عهده دارد و پایش مستمر کیفیت آب از وظایف این شرکت به شمار می‌رود.