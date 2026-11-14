نشریه علمی «Journal of Horticulture and Postharvest Research» دانشگاه بیرجند در هشتمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی، به‌عنوان نشریه برتر کشور در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ نشریه علمی «Journal of Horticulture and Postharvest Research» دانشگاه بیرجند، از سوی هیئت داوران هشتمین دوره «هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی» به‌عنوان نشریه برتر کشور در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده شد.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، گفت: انتخاب این نشریه در میان آثار و نشریات تخصصی کشور، نشان‌دهنده استاندارد بالای علمی، مدیریت شایسته و تلاش‌های ارزشمند سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و پژوهشگرانی است که با این نشریه همکاری دارند.

مرضیه ثاقب‌جو، افزود: مراسم بزرگداشت این رویداد ملی و تجلیل از برگزیدگان، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، برگزار می‌شود و در آن از فرید مرادی‌نژاد، سردبیر و مدیرمسئول نشریه «Journal of Horticulture and Postharvest Research» دانشگاه بیرجند، تجلیل خواهد شد.