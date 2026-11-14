فرماندار شهرستان رودسر از اختصاص ۳۶۹ میلیارد تومان اعتبار به این شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبار در بخش‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عبدالحسین داداشی در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان رودسر، گفت: ۳۶۹ میلیارد تومان اعتبار از محل تملک استانی، ۳ درصد نفت و گاز، محرومیت زدایی و مالیات بر ارزش افزوده به این شهرستان اختصاص داده شده است.

فرماندار شهرستان رودسر، افزود: این میزان اعتبار به حوزه‌های مختلف زیرساختی شهرستان و در بخش‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی تخصیص داده می‌شود.

محمد علیجانی نماینده مردم شهرستان‌های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: اعتبار اختصاص یافته به شهرستان، باید با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و مورد تقاضای مردم هزینه شود و طرح‌های اولویت دار از سوی دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌شود.