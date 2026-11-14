مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۸۹ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات ۶ ماه نخست امسال به پزشکی قانونی مراجعه کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: در شش ماه نخست امسال ۸۹ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشت.

علی عباسی با بیان اینکه که از این موارد ۶۶ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۷ نفر و کمترین سن ۱۳ تا ۲۰ سال با ۳ نفر گزارش شده است.

تنکابن، آمل و بابل بیشترین گاز گرفتگی سگ

مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های تنکابن با ۱۵، آمل با ۱۳ و بابل با ۱۱ مورد و این در صورتی است که در شهرستان جویبار گزارش فوتی گزارش نشده است.

پارسال ۱۳۶ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۸۸ نفر مرد و ما بقی زن هستند.