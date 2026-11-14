برای کمک به آبادانی روستا‌های بخش سراجو یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه نیسان کمپرسی به دهیاری‌ها تحویل داده شد.

تحویل ماشین آلات سبک و سنگین خدماتی به دهیاری‌های بخش سراجو

تحویل ماشین آلات سبک و سنگین خدماتی به دهیاری‌های بخش سراجو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حسین صاحب جم بخشدار سراجو گفت:بیل مکانیکی برای روستای کرمجوان و نیسان کمپرسی نیز برای روستای بلوک آباد خریداری شده است.

صاحب جم افزود: برای این ماشین آلات حدود ۹ میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار اختصاص یافته و قرار است به منظور درآمدزایی در روستا‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

وی اضافه کرد:هم اکنون ۲۲ دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین برای جمع آوری زباله و انجام کار‌های عمرانی و خدماتی در این بخش فعال است.

بخشدار سراجو گفت:تامین این ماشین آلات در راستای توسعه عمرانی روستا‌ها و ارائه خدمات بهتر به اهالی بخش سراجو انجام شده است.

وی افزود:بخش سراجو با حدود ۹۴ روستا و ۲۳ هزار نفر جمعیت نیازمند امکانات و ماشین آلات برای توسعه و عمران روستا‌ها است.