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برای کمک به آبادانی روستاهای بخش سراجو یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه نیسان کمپرسی به دهیاریها تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حسین صاحب جم بخشدار سراجو گفت:بیل مکانیکی برای روستای کرمجوان و نیسان کمپرسی نیز برای روستای بلوک آباد خریداری شده است.
صاحب جم افزود: برای این ماشین آلات حدود ۹ میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار اختصاص یافته و قرار است به منظور درآمدزایی در روستاها مورد استفاده قرار گیرند.
وی اضافه کرد:هم اکنون ۲۲ دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین برای جمع آوری زباله و انجام کارهای عمرانی و خدماتی در این بخش فعال است.
بخشدار سراجو گفت:تامین این ماشین آلات در راستای توسعه عمرانی روستاها و ارائه خدمات بهتر به اهالی بخش سراجو انجام شده است.
وی افزود:بخش سراجو با حدود ۹۴ روستا و ۲۳ هزار نفر جمعیت نیازمند امکانات و ماشین آلات برای توسعه و عمران روستاها است.