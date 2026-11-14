معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت: یکی از اجزای اصلی جنگ، ترکیبی تلاش برای شکل‌گیری اعتراضات داخلی و پیوند زدن آن با حملات و فشار‌های خارجی است که طبیعتاً فضای مستعد دانشگاه‌ها کانون توجه آن قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو نقش دانشگاه در کمک به کشور بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هم‌اندیشی معاونان و مدیران ادوار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان «ضیافت دیدار و هم‌اندیشی» به مناسبت هفته فرهنگ در دانشگاه ها، برگزار شد.

دکتر شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، در این نشست با قدردانی از خدمات چندین دهه مدیران ادوار گذشته در راستای اعتلای درخت تنومند فرهنگ در دانشگاه‌ها، به ویژگی ساختاری این معاونت اشاره کرد و گفت: ساختار معاونت فرهنگی و اجتماعی در آموزش عالی ما یک نهاد کاملاً ایرانی است و در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر جهان، امر فرهنگی به این شکل متمرکز و با این ساختار دنبال نمی‌شود.

وی با اشاره به نظریات فیلسوفان درباره «ایده دانشگاه» و سه هدف بنیادین آموزش، پژوهش و تربیت انسان، گفت: با گذشت سال‌ها از تأسیس این معاونت و شکل‌گیری نسل‌های مختلف مدیریتی، نکته قابل‌توجه و شگفت‌آور این است که در معاونت فرهنگی تداوم جریان‌ها و روند‌های مشابه با تمرکز بر حوزه‌های فکری خاص همواره حفظ شده و نسل‌های مختلف مدیران با یکدیگر پیوند و ارتباط مستمر داشته‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با اشاره به شرایط خطیر کنونی کشور و قرار داشتن در میانه یک جنگ ترکیبی پیچیده، تصریح کرد: یکی از اجزای اصلی این جنگ، تلاش برای شکل‌گیری اعتراضات داخلی و پیوند زدن آن با حملات و فشار‌های خارجی است که طبیعتاً فضای مستعد دانشگاه‌ها کانون توجه آن قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو نقش دانشگاه در کمک به کشور بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است.

دکتر شالچی با بیان اینکه در یک سال گذشته برای نخستین‌بار دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور به‌صورت مستقیم هدف‌گیری شدند، یادآور شد: برخلاف دوران دفاع مقدس که استاد شهید در دانشگاه‌ها به آن معنا نداشتیم، در جنگ و تحولات اخیر، مراکز پژوهشی و فناوری ما به‌صورت پیوسته هدف قرار گرفتند؛ از جمله مرکز راداری در صنعتی اصفهان، بخش ماهواره در علم و صنعت، مرکز فاوا در دانشگاه شریف و بخش لیزر در دانشگاه شهید بهشتی که گویای هدف‌گیری مستقیم مراکز دانشگاهی است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه انسجام اجتماعی پایه اصلی مقاومت ملت در این جنگ نابرابر است، خاطرنشان کرد: دانشگاه هم‌زمان دارای دو ظرفیت بزرگ است؛ هم می‌تواند پشتوانه‌ای فوق‌العاده برای تقویت انسجام اجتماعی و مقاومت کشور باشد و هم پتانسیل بروز منازعات و شکاف‌های اجتماعی را دارد. به همین دلیل، بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند، تخصص و نظرات راهگشای پیشکسوتان و مدیران ادوار برای عبور هوشمندانه از این شرایط، امری ضروری و راهگشا است.