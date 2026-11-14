

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی جاکارتا (اندونزی) برگزار می شود که طی آن تیم دختران کشورمان در دیدار رده‌بندی با برتری مقابل استرالیا به مدال برنز و مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت.

در بازی نخست رده سنی کمتر از ۱۴ سال، تیم ایران با ترکیب یاسمین حسنی و آرمیتا عزت‌نژاد با برتری ۶ بر صفر و ۶ بر یک استرالیا را شکست داد تا مسیر رسیدن به مدال برنز آسیا هموار شود. در دومین بازی صحابه فرد سرمربی تیم ملی کشورمان، رومینا رافعی و بهار حاج ملاحیدری را در ترکیب تیم ایران قرار داد که این بازی نیز با برتری ۶ بر ۲ و ۶ بر یک دختران کشورمان به پایان رسید.

با این نتیجه تیم ملی پدل دختران کشورمان با عبور از استرالیا، یکی از مدعیان قهرمانی این مسابقات، به مقام سومی و مدال برنز رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا دست یافت. از ساعاتی دیگر نیز تیم ملی پدل پسران کشورمان در دیدار فینال برابر کویت به میدان خواهد رفت.

تیم پدل دختران کشورمان با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان به سرپرستی سمیرا قدسی و با ترکیب جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی در این رویداد حضور داشت.