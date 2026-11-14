به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی اردستان گفت: از سه هزار و ۳۰۰ هکتارباغ پسته این شهرستان، هزار و ۶۰۰ هکتار بارور و بقیه نهال است.

طا‌ها کریم فرد، ۲۸ درصد از باغ‌های پسته این استان را متعلق به شهرستان اردستان دانست و افزود: امسال برداشت پسته شرایط مطلوبی داشته است و پیش بینی می‌شود ۹۰۰ کیلوگرم پسته از هر هکتار از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

وی گفت: با شروع فصل برداشت پسته ۵۰۰ نفر به صورت فصلی در اردستان مشغول کار می‌شوند و اکبری، کله قوچی و احمد آقایی از ارقام پسته کشت شده در شهرستان اردستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان با بیان اینکه برای استفاده بهینه از منابع آبی از روش‌های نوین آبی کم فشار، در باغ‌های پسته استفاده شده است افزود: این روش موجب حذف جوی‌های آب شده و بازدهی انتقال آب را تا ۱۰۰ درصد و کاربرد آبیاری را تا ۶۰ درصد افزایش داده است.

کریم فرد گفت: تا پایان سال در ۶۰ هکتار از باغ‌های پسته روش آبیاری زیرسطحی با هدف افزایش کاربرد آبیاری به بالای ۹۵ درصد اجرا می‌شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۷ کارگاه فرآوری پسته در شهرستان اردستان افزود: یک سوم پسته تولیدی اردستان به خارج از کشور صادر می‌شود.