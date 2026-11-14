به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون اردویی بسیج دانشجویی کشور گفت: این اردو‌ها از ۱۳ آبان، همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی آغاز شده است و تا پایان ماه جاری ادامه دارد.

سید روح‌الله فضلی افزود: دانشجویان شرکت کننده در این اردو از استان‌های مرکزی و جنوبی از جمله بوشهر و خوزستان بودند.

وی گفت: برنامه‌ریزی برای حضور ۱۷ تا هجده هزار دانشجو از ۲۰ استان کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان رضوی، تهران و یزد صورت گرفته است.

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معاون اردویی بسیج دانشجویی کشور گفت: این دانشجویان از مدرسه شجره طیبه میناب، گلزار شهدای این شهرستان، تنگه هرمز و همچنین زیرساخت‌ها و دستاورد‌های مهم منطقه هرمزگان و بندرعباس بازدید می‌کنند.

سید روح‌الله فضلی هدف از برگزاری این اردو‌ها را آشنایی نسل جوان با تاریخ استعمارگری پرتغالی‌ها در جزیره هرمز، حوادث تاریخی منطقه، اهمیت راهبردی تنگه هرمز و توانمندی‌های نظامی و دریایی کشور عنوان کرد.

وی افزود: آشنایی با مظلومیت دانش‌آموزان این مدرسه و روایت حوادث تلخ آن، از بخش‌های مهم این اردو است تا دانشجویان با واقعیت‌های تاریخی و حوادث منطقه از نزدیک آشنا شوند.