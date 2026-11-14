دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز از مهر و موم یک باب کافه‌باغ متخلف به دلیل برگزاری مراسم نامتعارف در مناطق ییلاقی دهستان میانکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین دهقان اظهار داشت: این واحد تفریحی به دلیل برگزاری مراسم نامتعارف و مغایر با ضوابط قانونی، بهداشتی و شئونات اجتماعی، پس از رصد و گزارش دستگاه‌های نظارتی و با دستور قضایی مهر وموم شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از نظم عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی افزود: نظارت بر فعالیت اماکن تفریحی و تفرجگاهی شهرستان استمرار خواهد داشت و با هرگونه اقدام مغایر با قوانین و مخل نظم عمومی، برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

دادستان مهریز همچنین به متصدیان کافه‌باغ‌ها و واحد‌های تفریحی هشدار داد مسئولیت نظارت بر نحوه ارائه خدمات و جلوگیری از برگزاری مراسم خارج از چارچوب‌های قانونی را جدی بگیرند و از هرگونه تخلف در این زمینه خودداری کنند.