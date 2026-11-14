یک گونه پرنده نادر و در رده حفاظتی بحرانی (CR) با نام «خروس‌کولی ابروسفید» برای نخستین بار در تالاب بین‌المللی چغاخور مشاهده و به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های حفاظت محیط زیست استان گفت: در جریان پایش‌های زیست‌محیطی و بررسی پرندگان مهاجر، یک قطعه پرنده «خروس‌کولی ابروسفید» (دشتی) در تالاب بین‌المللی چغاخور مشاهده و مستندسازی شد.

عسگری افزود: این گونه ارزشمند که از پرندگان مهاجر زمستان‌گذران محسوب می‌شود، به دلیل کاهش شدید جمعیت، تخریب زیستگاه‌ها و از بین رفتن مکان‌های زادآوری در عرض‌های شمالی مانند روسیه و قزاقستان، از سوی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده حفاظتی بحرانی و در آستانه انقراض (CR) قرار دارد؛ رده‌ای حفاظتی که وضعیت آن مشابه یوزپلنگ آسیایی است.

وی بیان کرد: این گونه برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ در تالاب بین‌المللی گندمان مشاهده شده بود و ثبت مجدد آن پس از حدود هشت سال در تالاب چغاخور، ارزش اکولوژیکی این زیست‌بوم‌ها را دوچندان می‌کند.