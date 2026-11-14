عضو کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس، با اشاره به تجربه تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا، بر ضرورت ایجاد هماهنگی و مدیریت متمرکز برای مواجهه با چالش‌های جمعیتی کشور تأکید کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آبان ۱۴۰۰ با هدف مقابله با بحران کاهش جمعیت و حمایت از خانواده‌ها ابلاغ شد و قرار بود به‌صورت آزمایشی به مدت هفت سال اجرا شود.

وی ادامه داد: این قانون با ۷۳ ماده و ۲۰۵ حکم، پس از ۱۴۴ جلسه تخصصی در مجلس تدوین و تصویب شد، وام فرزندآوری، تسهیلات ازدواج، اختصاص خودرو به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر، واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و افزایش حق عائله‌مندی از جمله مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون است.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:با گذشت پنج سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همچنان چالش‌های متعددی در مسیر اجرای کامل آن وجود دارد.

محمدبیگی افزود:ستاد ملی جمعیت باید هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد؛ اما به گفته عضو ناظر مجلس، در دولت چهاردهم تنها یک جلسه در اسفند ۱۴۰۳ برگزار شده و این ستاد حدود ۲۰ ماه است که تشکیل جلسه نداده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس برای پیگیری اجرای قانون، علاوه بر برگزاری جلسات نظارتی با سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، در مواردی تخلفات دستگاه‌ها را از طریق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده است.

به گفته عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، وزارت بهداشت در اجرای احکام مرتبط با سلامت مادر و کودک، ترویج فرزندآوری، ازدواج بهنگام و مقابله با سقط عمدی، اقداماتی انجام داده است.

محمد بیگی افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز در زمینه واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر با تأخیر‌هایی روبه‌رو بوده است؛ تأخیر‌هایی که هزینه‌های اقتصادی مضاعفی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

عضو کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس خواستار تقویت جایگاه ستاد ملی جمعیت و برگزاری منظم جلسات آن برای هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی شد.

محمدبیگی با اشاره به تجربه تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا، بر ضرورت ایجاد هماهنگی و مدیریت متمرکز برای مواجهه با چالش‌های جمعیتی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات جمعیتی و افزایش روند سالمندی در کشور، جمعیت جوان را از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی دانست و خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول به اجرای سیاست‌های جمعیتی شد.

عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره اهمیت افزایش جمعیت گفت: حفظ قدرت ایران و تحقق تمدن نوین اسلامی از موضوعات مرتبط با سیاست‌های جمعیتی است.

به گفته محمدبیگی، میانگین تعداد فرزند به ازای هر خانواده در کشور حدود یک و چهار دهم است؛ در حالی که هدف تعیین‌شده در قانون جوانی جمعیت و برنامه هفتم توسعه، رسیدن به ۲.۵ فرزند به ازای هر خانواده است.

وی با هشدار درباره شتاب روند سالمندی در ایران، اعلام کرد: ضریب رشد سالمندی کشور بین سه تا ۱۰ برابر برخی کشور‌های جهان است.

محمدبیگی همچنین سیاست‌های گذشته تنظیم خانواده و کاهش نرخ باروری را از عوامل مؤثر در وضعیت کنونی جمعیت کشور دانست.

وی تأکید کرد: حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از خانواده‌ها و اجرای کامل قانون جوانی جمعیت، از الزامات مقابله با روند کاهش جمعیت و سالمندی کشور است.