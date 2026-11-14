با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ضمانت الکترونیک، فرایند ثبت و توقیف وثیقه و پذیرش کفالت و صدور قرار قبولی آن در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود و تاکنون بیش از سه هزار وثیقه الکترونیک در تهران و بالغ بر هفت هزار وثیقه در سطح کشور ثبت و توقیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان تهران با اشاره به آثار مستقیم این طرح در کاهش بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه‌مدت گفت: پیش از اجرای ضمانت الکترونیک، در مواردی که تأمین وثیقه مستلزم توقیف ملک در حوزه قضایی شهرستان دیگری بود، انجام مکاتبات و اعطای نیابت قضایی، فرایند تأمین وثیقه را گاه تا یک هفته الی ۱۰ روز به طول می‌انجامید و در این فاصله، افراد ناگزیر از تحمل بازداشت و هزینه‌های مترتب بر آن بودند؛ اما اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ضمانت الکترونیک، این فرایند در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود.

دادستان تهران با تشریح روند استقرار طرح در پایتخت تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح از سه ناحیه دادسرای تهران آغاز شد و پس از ارزیابی مراحل اولیه، از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در تمامی حوزه‌های قضایی تهران عملیاتی شد؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون امکان بهره‌برداری از این ظرفیت در سراسر پایتخت فراهم است.

صالحی توسعه دامنه وثایق و کفالت‌های قابل پذیرش را از اولویت‌های اجرای این برنامه برشمرد و گفت: استفاده از سیم‌کارت به‌عنوان وثیقه با همکاری شرکت همراه اول در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اقدامات فنی و اجرایی آن انجام شده است و انتظار می‌رود ظرف ۱۰ روز آینده امکان رفع موانع اجرایی و تکمیل این فرایند فراهم شود.

صالحی افزود: استفاده از خودرو به‌عنوان وثیقه، با تکمیل سازوکار‌های مربوط به ارزیابی و قیمت‌گذاری، از دیگر محور‌های توسعه طرح است که در تعامل با سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود. همچنین پروانه کسب، ظرفیت‌های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری و صنعت بیمه نیز از جمله بستر‌هایی هستند که می‌توانند در مراحل بعدی توسعه ضمانت الکترونیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

صالحی خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی این طرح، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری، صیانت از کرامت اشخاص و پیشگیری از سلب آزادی افرادی است که امکان تأمین وثیقه و یا معرفی کفیل آنان از طریق ظرفیت‌های الکترونیک فراهم است.

دادستان تهران در پایان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر معاون اول قوه قضاییه بر توسعه این طرح تصریح کرد: ضمانت الکترونیک نمونه‌ای از اقدامات تحولی قوه قضاییه در جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای کارآمدی نظام قضایی و تسهیل ارائه خدمات به مردم است و سامانه ضمانت الکترونیک به‌صورت مستمر پایش، ارزیابی و متناسب با نیاز‌های اجرایی و بازخورد‌های دریافتی به‌روزرسانی و ارتقا خواهد یافت.