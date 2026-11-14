به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر پایگاه ملی حسنلو در نقده از استقبال گسترده گردشگران از این منطقه باستانی خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۲۰ هزار گردشگر داخلی از ظرفیت‌های متنوع این منطقه بازدید کرده‌اند.

حسن شیری با اشاره به پتانسیل‌های چندگانه منطقه، تالاب بین‌المللی حسنلو، تپه تاریخی و محصولات کشاورزی و دامی را از اصلی‌ترین عوامل جذب گردشگر دانست که این روستا را به یکی از قطب‌های گردشگری آذربایجان غربی تبدیل کرده است.

او تأکید کرد: اقدامات گسترده‌ای برای آماده‌سازی این روستا برای ثبت در فهرست میراث جهانی از جمله،احیای بافت معماری روستا و جداره‌سازی خانه‌ها، سنگ‌فرش معابر و مسیرهای گردشگری،ساماندهی پارک ورودی و مرمت بقایای تپه تاریخی، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد سرویس‌های بهداشتی در داخل پایگاه، در حال انجام است.

مدیر پایگاه ملی حسنلو همچنین به راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در جهت حمایت از تولیدات بومی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری دانست.

وی در پایان تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبارات لازم، فازهای بعدی طرح برای ورود رسمی حسنلو به فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان اجرا میشود.