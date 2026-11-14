جوان مازندرانی که ۱۸ سال پیش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود، به لطف انتشار یک کلیپ از مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در آسایشگاهی در قم، شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عادل طاهری جوان اهل روستای افراچال شهرستان ساری که ۱۸ سال پیش به دلیل عقب‌ماندگی ذهنی از خانه خارج شد و دیگر بازنگشته بود، به لطف انتشار یک کلیپ از مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در آسایشگاهی در قم، شناسایی شد

این کلیپ توسط مینا حیدری، فعال اجتماعی و خیر در حوزه کودکان سندورمی، منتشر شده بود و پس از آن بود که خانواده عادل او را شناسایی کردند.

عادل که به دلیل عقب‌ماندگی ذهنی، ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۸۷ یعنی ۱۸ سال پیش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود، از همان روز مفقود شد و خانواده‌اش برای یافتن او به هر دری زدند، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند تا اینکه پس از انتشار این کلیپ بار دیگر امیدوار شدند و با برقراری تماس تصویری، از پیدا شدن عادل مطمئن شدند.

پدر عادل که سال‌ها چشم انتظار پسرش بود بر اثر غم و رنج ناشی از دوری از فرزند دلبندش، بیش از یکسال پیش از دنیا رفت.

بر اساس این گزارش، عادل سه برادر دارد و قرار است امروز با مادر و سه برادرش دیدار کند؛ دیداری که ۱۸ سال انتظار را به پایان می‌رساند.