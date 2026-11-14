رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در بخش‌هایی از آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران در صبح شنبه ۲۳ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور صبح امروز شنبه اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده‌های پایانه شهید کلانتری، استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور شهریار ـ تهران نیز ترافیک در بیشتر مقاطع نیمه‌سنگین گزارش شده است.

قلی‌نیا در ادامه با اشاره به محور‌های مسدود غیرشریانی گفت: محور‌های هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده همچنان مسدود هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا به رانندگان توصیه کرد: ضمن مدیریت زمان سفر و انتخاب مسیر‌های جایگزین در محدوده‌های پرترافیک، از عجله و تغییر مسیر‌های ناگهانی خودداری کنند و با رعایت فاصله طولی مناسب، سرعت مطمئنه و توجه کامل به جلو، سفری ایمن داشته باشند. همچنین رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.