به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان فاریاب گفت:باندچهارنفره سارقان اماکن خصوصی در عملیات ماموران پاسگاه شناسایی و منهدم شدند

تمامی اموال مسروقه پس از شناسایی، به مالباختگان تحویل داده شد.

همچنین فرمانده قرارگاه تکاوری ابوذر استان کرمان ازکشف ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۱۰ دستگاه وانت در کهنوج خبرداد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری ۸ سارق و کشف چندین دستگاه وسیله نقلیه و مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بخش ماهان خبر داد.

به گفته سرهنگ نجفی در این طرح چهار سارق خودرو و موتورسیکلت دستگیر و سه دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی کشف و در اقدامی دیگر با دستگیری اعضای یک باند چهار نفره سرقت منازل و طلا و جواهرات، مقادیری طلا و جواهرات و اموال مسروقه از مخفیگاه آنان کشف و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.