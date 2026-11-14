به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان)، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان با میانگین ۱۴۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) را برای دومین روز پیاپی نشان می‌دهد.

شاخص هوای این کلان‌شهر همچنین در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۵۲، احمد آباد ۱۷۰، استانداری اصفهان ۱۶۶، انقلاب ۱۷۷، علوم پزشکی اصفهان و سپاهان‌شهر ۱۶۱، رودکی ۱۶۰، رهنان ۱۵۷، فرشادی ۱۵۶، کاوه ۱۵۲، کردآباد ۱۹۳ و ولدان ۱۵۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

این شاخص در ایستگاه ملک‌شهر با عدد ۱۴۵، پارک زمزم ۱۴۹، بزرگراه خرازی ۱۲۵، دانشگاه صنعتی ۱۱۸، شهرک منتظری ۱۱۰ و میرزا طاهر ۱۱۲ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در خیابان پروین اعتصامی با عدد ۹۶، زینبیه ۸۷ و شرق اصفهان ۹۹ AQI قابل قبول است.

هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: به دلیل سکون هوا در ۷۲ ساعت پیش رو در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان، انباشت آلاینده‌های جوی پیش بینی می‌شود که در صورت مهار نشدن منابع ثابت و متحرک انتشار آلاینده، شاخص آلودگی تا شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه افزایش می‌یابد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.