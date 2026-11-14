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آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان میدهد در هفته منتهی به ۲۲ آبان حدود ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۱۵۶.۸ هزار میلیارد تومان معامله شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برترینهای بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۲۲ آبان ماه براساس ارزش فروش شرکتها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:
فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۲۶۷ هزار و ۱۱۰ تن ورق فولادی به ارزش ۳۶ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.
ملی صنایع مس ایران با فروش ۴ هزار و ۴۳۷ تن مس کاتد، مس مفتول، سولفور و اکسید مولیبدن و کنسانتره فزات گرانبها به ارزش ۱۷ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان دوم شد.
معدنی و صنعتی گلگهر ۱۹۲ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش ۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
پتروشیمی پردیس با معامله ۴۷ هزار و ۸۰۰ تن اوره گرانول به ارزش ۳ هزار و ۹۴ میلیارد تومان چهارم شد.
معدنی و صنعتی چادرملو با معامله ۱۱۵ هزار و ۳۲۵ تن کنسانتره و گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش ۲ هزار و ۸۰۷ هزار و یک میلیارد تومان پنجم شد.
پتروشیمی شازند ۱۰ هزار و ۳۵۶ تن مواد پلیمری و شیمیایی به ارزش ۲ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را کسب کرد.
پتروشیمی تندگویان با فروش ۶ هزار و ۷۱۹ تن مواد پلیمری به ارزش ۲ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.
پالایش نفت اصفهان با معامله ۲۲ هزار و ۲۰۰ تن گوگرد و وکیوم باتوم به ارزش ۲ هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان هشتم شد.
جهان فولاد سیرجان ۳۸ هزار تن آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد به ارزش ۲ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.
پتروشیمی اروند هم با فروش ۱۹ هزار و ۶۵۴ تن مواد پلیمری و شیمیایی به ارزش ۲ هزار و ۳۳ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.