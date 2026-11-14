آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۲ آبان حدود ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۱۵۶.۸ هزار میلیارد تومان معامله شد.

حجم معاملات بورس کالا در هفته منتهی به ۲۲ آبان به ۳ میلیون تن رسید

حجم معاملات بورس کالا در هفته منتهی به ۲۲ آبان به ۳ میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برترین‌های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۲۲ آبان ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۲۶۷ هزار و ۱۱۰ تن ورق فولادی به ارزش ۳۶ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

ملی صنایع مس ایران با فروش ۴ هزار و ۴۳۷ تن مس کاتد، مس مفتول، سولفور و اکسید مولیبدن و کنسانتره فزات گرانبها به ارزش ۱۷ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان دوم شد.

معدنی و صنعتی گل‌گهر ۱۹۲ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش ۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

پتروشیمی پردیس با معامله ۴۷ هزار و ۸۰۰ تن اوره گرانول به ارزش ۳ هزار و ۹۴ میلیارد تومان چهارم شد.

معدنی و صنعتی چادرملو با معامله ۱۱۵ هزار و ۳۲۵ تن کنسانتره و گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش ۲ هزار و ۸۰۷ هزار و یک میلیارد تومان پنجم شد.

پتروشیمی شازند ۱۰ هزار و ۳۵۶ تن مواد پلیمری و شیمیایی به ارزش ۲ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را کسب کرد.

پتروشیمی تندگویان با فروش ۶ هزار و ۷۱۹ تن مواد پلیمری به ارزش ۲ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

پالایش نفت اصفهان با معامله ۲۲ هزار و ۲۰۰ تن گوگرد و وکیوم باتوم به ارزش ۲ هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان هشتم شد.

جهان فولاد سیرجان ۳۸ هزار تن آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد به ارزش ۲ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.

پتروشیمی اروند هم با فروش ۱۹ هزار و ۶۵۴ تن مواد پلیمری و شیمیایی به ارزش ۲ هزار و ۳۳ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.