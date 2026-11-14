رئیس پلیس راهور پایتخت با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا، از اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روز‌های شنبه و یکشنبه خبر داد و گفت: خودرو‌هایی که این محدودیت‌ها را رعایت نکنند، ضمن ارسال پیامک، اعمال قانون خواهند شد.

اجرای طرح زوج و فردا امروز از درب منزل و اعمال قانون خودرو‌های دودزا

اجرای طرح زوج و فردا امروز از درب منزل و اعمال قانون خودرو‌های دودزا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور در ارتباط تلفنی با برنامه «سلام خبرنگار» با اشاره به وضعیت هشدار آلودگی هوای پایتخت اظهار کرد: بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا، از امروز و فردا (شنبه و یکشنبه) سه وظیفه به پلیس راهور تهران بزرگ محول شده است.

وی افزود: اول اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل؛ امروز خودرو‌هایی که آخرین عدد سمت راست پلاکشان فرد است اجازه تردد ندارند و فردا یکشنبه خودرو‌هایی که آخرین عدد سمت راست پلاکشان زوج است اجازه تردد نخواهند داشت.

رئیس پلیس راهور پایتخت تصریح کرد: با همکاری شهرداری تهران و فعال کردن دوربین‌ها، خودرو‌هایی که این محدودیت را رعایت نکنند، برابر مقررات ضمن ارسال پیامک، اعمال قانون خواهند شد.

سردار موسوی‌پور در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت طرح ترافیک گفت: وقتی طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود، طرح ترافیک نیز در قالب همین طرح اجرا می‌شود؛ یعنی خودرو‌هایی که مجاز به تردد هستند و آخرین عدد سمت راست پلاکشان امروز زوج است، می‌توانند وارد محدوده طرح ترافیک نیز شوند.

وی در ادامه با اشاره به برخورد با خودرو‌های فاقد معاینه فنی و دودزا گفت: پلیس از ابتدای صبح امروز از ساعت ۶:۳۰ در ۱۰۰ نقطه در میادین و تقاطع‌های مهم و ورودی‌های سطح شهر تهران گروه‌هایی را مستقر کرده است و خودرو‌هایی که فاقد معاینه فنی هستند یا دودزا باشند، اعمال قانون خواهند شد.

رئیس پلیس راهور پایتخت افزود: همچنین تردد کامیون‌ها ممنوع است، به جز کامیون‌هایی که حمل بتن، مواد سوختی یا مواد غذایی فاسدشدنی دارند که در قالب مصوبات شورای ترافیک اجازه تردد دارند.

سردار موسوی‌پور درباره موتورسیکلت‌ها گفت: موتورسیکلت‌ها نیز برابر همان ضوابطی که برای خودرو‌ها حاکم است، می‌توانند تردد کنند.

وی در پایان توصیه کرد: با توجه به آلودگی هوا، به موتورسواران عزیز توصیه می‌کنم که در این روز‌ها بیشتر رعایت کنند و به هیچ عنوان داخل تونل‌ها تردد نکنند.