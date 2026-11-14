به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند و در پایان ۶ تیم برتر به دور حذفی صعود می‌کنند و تیم‌های هفتم تا دهم به دور پلی این می‌روند. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

المپیاکوس یونان ۱۰۱ - ۷۲ دبی بسکت امارات

والنسیا بسکت اسپانیا ۱۰۲ - ۸۷ بایرن مونیخ آلمان

آرمانی میلان ایتالیا ۸۳ - ۸۶ ژالگیریس لیتوانی

رئال مادرید اسپانیا ۱۰۵ - ۸۴ ستاره سرخ بلگراد صربستان

آناتولی اِفِس پیلسن ترکیه ۱۰۳ - ۹۱ ویرتوس بولونیا ایتالیا

پاناتینایکوس آکتور یونان ۷۴ - ۷۶ بارسلونا بسکت اسپانیا

آسول فرانسه ۹۱ - ۹۵ بشیکتاش استانبول ترکیه

- در جدول یورولیگ تیم‌های والنسیا بسکت اسپانیا، پاناتینایکوس آکتور یونان، المپیاکوس یونان و بارسلونا بسکت اسپانیا با ۸ برد و ۳ باخت در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. تیم رئال مادرید اسپانیا با ۷ برد و ۴ باخت پنجم است.