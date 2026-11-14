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هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا - یورولیگ ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۰ تیم حضور دارند که به صورت دورهای رقابت میکنند و در پایان ۶ تیم برتر به دور حذفی صعود میکنند و تیمهای هفتم تا دهم به دور پلی این میروند. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
المپیاکوس یونان ۱۰۱ - ۷۲ دبی بسکت امارات
والنسیا بسکت اسپانیا ۱۰۲ - ۸۷ بایرن مونیخ آلمان
آرمانی میلان ایتالیا ۸۳ - ۸۶ ژالگیریس لیتوانی
رئال مادرید اسپانیا ۱۰۵ - ۸۴ ستاره سرخ بلگراد صربستان
آناتولی اِفِس پیلسن ترکیه ۱۰۳ - ۹۱ ویرتوس بولونیا ایتالیا
پاناتینایکوس آکتور یونان ۷۴ - ۷۶ بارسلونا بسکت اسپانیا
آسول فرانسه ۹۱ - ۹۵ بشیکتاش استانبول ترکیه
- در جدول یورولیگ تیمهای والنسیا بسکت اسپانیا، پاناتینایکوس آکتور یونان، المپیاکوس یونان و بارسلونا بسکت اسپانیا با ۸ برد و ۳ باخت در ردههای اول تا چهارم قرار گرفتند. تیم رئال مادرید اسپانیا با ۷ برد و ۴ باخت پنجم است.