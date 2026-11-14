مردم ولایت‌مدار پیشوا در دویست و پنجاه و هشتمین تجمع شبانه خود، با برگزاری راهپیمایی و تشییع نمادین پیکر مطهر حضرت زهرا (س)، خشم و انزجار خود را از جنایات استکبار فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار پیشوا در ۲۵۸ تجمع شبانه خون‌خواهان فاطمی با راهپیمایی و تشییع نمادین پیکر مطهر حضرت زهرا (س) در جوار آستان مقدس حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم (ع)، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های مقاومت، خشم و انزجار خود را از جنایات استکبار فریاد زدند.

در این مراسم عزاداران از مقابل مسجد جامع امام خمینی ره تا حرم مطهر به صورت نمادین با گرفتن تابوت حضرت زهرا س بر روی شانه ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دادند.