نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت از آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوز به ایران انتقاد کردند.

انتقاد روسیه و چین از آمریکا به دلیل تجاوز نظامی به ایران

انتقاد روسیه و چین از آمریکا به دلیل تجاوز نظامی به ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دیپلمات روس گفت: آمریکا و اسرائیل با تجاوز به ایران منطقه را به آتش کشیدند.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل با تجاوز بیدلیل به ایران، زنجیر‌های خطرناک از درگیری‌های منطق‌های را به راه انداختند.

نماینده روسیه درشورای امنیت گفت: آمریکا و اسرائیل با کشتار بیش از ۱۵۰ کودک درحمله موشکی به یک مدرسه در میناب و ترور رهبر ایران و خانواده اش، جامعه جهانی را در شوک فرو بردند.

این مقام روسیه همچنین تاکید کرد: حملات به ایران درحالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز مدرکی دال بر انحراف یا انتقال مواد هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی ثبت نکرده است.

نماینده چین هم از آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل استفاده غیرقانونی از زور و اقدامات نظامی یک‌جانبه ضد ایران انتقاد کرد و تاکید کرد: حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران باید فوراً متوقف شود.

نماینده چین همچنین از تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان قدردانی و بر ضرورت با زگشت طرفین بر اجرای توافق اسلام‌آباد تاکید کرد.