به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، یگان حفاظت منابع طبیعی آران و بیدگل بخش کویرات با همراهی همیاران طبیعت در عملیاتی، چهار نفر از قاچاقچیان چوب را دستگیر و ۲ باند فعال قاچاق چوب را در محدوده ابوزیدآباد و تاغزار‌های کاغذی یزدلان و محمدآباد متلاشی کرد.

در این عملیات، دو خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف و پرونده متخلفان برای پیگیری قانونی به مراجع مربوط معرفی شد.

بر اساس آمار از ابتدای مهرماه تاکنون، ۱۰ نفر از قاچاقچیان چوب در بخش کویرات دستگیر و یک‌هزار و ۴۰۵ کیلوگرم چوب قاچاق کشف و ضبط شده است.