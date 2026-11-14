

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در اقدامی خداپسندانه و با همت اعضای هیئت حسینی بیت الزهرا بشنیغان میبد، هزینه‌های برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به تهیه و بسته‌بندی غذای گرم برای کمک به بیماران بیمارستان امام جعفرصادق (ع) و مددجویان بهزیستی شهرستان اختصاص یافت.

محمد کریمی، از اعضای این هیئت، با اشاره به این اقدام خیرخواهانه گفت: به پیشنهاد دوستان و با مشارکت خیران، تصمیم گرفتیم هزینه‌های مراسم عزاداری امسال را در مسیر خدمت‌رسانی به نیازمندان و بیماران صرف کنیم.

وی افزود: در همین راستا، حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای تهیه و بسته‌بندی غذا هزینه شده و ۵۲۰ بسته غذا تهیه و آماده توزیع بین بیماران بیمارستان امام جعفرصادق (ع) و مددجویان بهزیستی است.

کریمی بیان کرد: این اقدام نیکوکارانه جلوه‌ای از پیوند عشق به اهل‌بیت (ع) با فرهنگ مواسات، همدلی و دستگیری از نیازمندان است؛ جایی که ارادت به حضرت زهرا (س) در قالب خدمت به مردم جلوه‌گر می‌شود.