اعضای یک باند سازمان‌یافته که با تهیه فیلم و صوت و تهدید به افشای آن‌ها از شهروندان اخاذی می‌کردند، با اقدام حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی و همکاری پلیس دستگیر شدند.

دستگیری اعضای باند اخاذی سازمان‌یافته در اراک؛ درخواست ۲۰ میلیارد تومان با تهدید به انتشار فیلم و صوت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی از دستگیری سه متهم در پرونده فعالیت‌های مجرمانه و اخاذی سازمان‌یافته از شهروندان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت یک باند سازمان‌یافته که با فیلم‌برداری از روابط خصوصی افراد و تهدید به افشای آن‌ها، اقدام به اخاذی و دریافت مبالغ هنگفت از قربانیان می‌کردند، موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت.

وی افزود: متهمان در یکی از موارد، با تهدید دو نفر به انتشار فیلم و فایل صوتی، درخواست دریافت ۲۰ میلیارد تومان کرده بودند که پس از بررسی موضوع و صدور دستورات قضایی، هر سه متهم دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در بازرسی از دفاتر و محل‌های مرتبط با پرونده، با همکاری پلیس امنیت اخلاقی، تعدادی از تجهیزات و ادوات الکترونیکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه کشف و برای حفظ آثار و مستندات جرم توقیف شد.

جزائی با اشاره به ارسال مستندات و گزارش‌های بازرسی به دادسرای مرکز استان گفت: تحقیقات و رسیدگی قضایی با رعایت ضوابط قانونی در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی با هرگونه فعالیت مجرمانه، فساد و اخاذی که امنیت و آسایش شهروندان را هدف قرار دهد، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.