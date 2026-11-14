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رئیس اورژانس استان از وقوع یک فقره حادثه مسمومیت با گاز منواکسید کربن (CO) در شهر آشخانه خبر داد و گفت: با حضور بهموقع عوامل اورژانس، یک آقا و یک خانم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به مرکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، تقی رحمتی گفت: در ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منواکسید کربن در شهر آشخانه به مرکز ارتباطات اورژانس استان اعلام شد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث استان تصریح کرد: در این حادثه، دو نفر (یک آقا و یک خانم) دچار علائم مسمومیت با گاز منواکسید کربن شده بودند که پس از ارزیابیهای اولیه و دریافت خدمات پیشبیمارستانی، جهت ادامه روند درمان و مراقبتهای تخصصی به بیمارستان پورسینا آشخانه منتقل شدند.
وی در پایان با اشاره به فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی، بر لزوم رعایت نکات ایمنی، اطمینان از سلامت دودکشها و تهویه مناسب منازل تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۵ به اورژانس اطلاع دهند.