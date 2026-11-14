پخش زنده
امروز: -
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با برگزاری مراسم تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا (س)، پیکر یک شهید گمنام را نیز بدرقه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول هیئت سیدالشهدا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: آیین «آرام جانم می رود» برای دومین سال متوالی، به همت هیئت دانشجویی سیدالشهدا و کانون امام رضا (ع) دانشگاه فردوسی مشهد، به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) برگزار شد.
امیررضا قناد افزود: در این مراسم، دانشجویان مسیر مسجد امام رضا (ع) دانشگاه تا مزار شهدای گمنام را همراه با پیکر یک شهید گمنام طی نمودند و آیین تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا (س) را برگزار کردند.
او با اشاره به اینکه این آیین با مشارکت پر شور دانشجویان برگزار شد، ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه، یادآوری غربت و تشییع غریبانه حضرت زهرا (س) و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.