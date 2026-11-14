به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول هیئت سیدالشهدا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: آیین «آرام جانم می‌ رود» برای دومین سال متوالی، به همت هیئت دانشجویی سیدالشهدا و کانون امام رضا (ع) دانشگاه فردوسی مشهد، به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) برگزار شد.

امیررضا قناد افزود: در این مراسم، دانشجویان مسیر مسجد امام رضا (ع) دانشگاه تا مزار شهدای گمنام را همراه با پیکر یک شهید گمنام طی نمودند و آیین تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا (س) را برگزار کردند.

او با اشاره به اینکه این آیین با مشارکت پر شور دانشجویان برگزار شد، ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه، یادآوری غربت و تشییع غریبانه حضرت زهرا (س) و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.