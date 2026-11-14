تهدید بمب‌ گذاری باعث صدور دستور تخلیه اجباری در شهر پئوریا و مناطق اطراف آن در ایالت ایلینوی آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه سی بی اس آمریکا اعلام کرد: پلیس در پی بررسی یک تهدید بمب‌گذاری در یک کارخانه تولید اتانول و الکل، دستور تخلیه اجباری بخش وسیعی از شهر پئوریا و شهر مجاور آن، ایست پئوریا، در مرکز ایالت ایلینوی را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، به تمامی افرادی که در شعاع یک مایلی کارخانه تولید اتانول «بیواورجا رینیوبلز» در شهر پئوریا زندگی یا کار می‌کنند، دستور داده شده است که خانه‌ها و محل‌های کسب‌وکار خود را تا اطلاع ثانوی تخلیه کنند.

پلیس پئوریا در پیامی در فضای مجازی اعلام کرد: «این دستور تخلیه از روی نهایت احتیاط و در حالی صادر شده است که مأموران پلیس و نیرو‌های امدادی در حال بررسی این تهدید هستند. ماموران هم‌اکنون در محل حضور دارند و در حال انجام تحقیقات و بازرسی کامل از تاسیسات هستند تا میزان اعتبار تهدید را مشخص و درباره امنیت عمومی اطمینان حاصل کنند.»

به گزارش شبکه تلویزیونی دبلیو ام‌ بی‌ دی، از شبکه‌های وابسته به سی‌ بی‌ اس، پیدا شدن یک بسته مشکوک در داخل یا نزدیکی کارخانه بیواورجا باعث صدور دستور تخلیه شده است.

جان کال، شهردار ایست پئوریا، گفت: «یک تهدید معتبر وجود داشته و شهر این موضوع را جدی گرفته است.»

ریتا علی، شهردار پئوریا نیز به گزارش شبکه دبلیو ام‌ بی‌ دی گفت: «این تهدید باید به‌عنوان یک تهدید معتبر و جدی در نظر گرفته شود. از تمام افرادی که در محدوده یک مایلی قرار دارند می‌خواهیم منطقه را تخلیه کنند.»