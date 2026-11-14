به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویدادی که با همراهی شبکه‌های ملی و استانی ، فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت فرهنگی ، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی این استان را فراهم می‌کند.

رضا واعظی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی، گفت: خراسان شمالی رنگین‌کمان اقوام ایرانی است.

وی افزود: معرفی آیین‌ها و سنت‌های اصیل اقوام ترک، کرمانج، ترکمن، تات و فارس، صنایع‌دستی، آثار تاریخی، روستا‌های هدف گردشگری و جاذبه‌های طبیعی استان، از محور‌های اصلی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی همچنین گفت: مستند‌های تلویزیونی، گزارش‌های خبری و برنامه‌های متنوع رادیویی و تصویری با هدف بازتاب ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری خراسان شمالی تولید شده است.